Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Степан Васильевич

Мать: Христинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Варвара Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно