Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Степан Васильевич
Мать: Христинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Варвара Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно