Космодемьянский Александр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1909
Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Тихомирова (Космодемьянский) Клавдия
Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Космодемьянская) Нина
Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Космодемьянская) Зинаида
Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина
Смерть
1942