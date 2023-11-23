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Космодемьянский Александр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Космодемьянский Александр Потапов

Мать: Космодемьянская Манефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Космодемьянский Аркадий

Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Тихомирова (Космодемьянский) Клавдия

Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Космодемьянская) Нина

Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Космодемьянская) Зинаида

Мать ребёнка: Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Смерть
1942

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