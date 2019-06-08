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Татарников Егор Павлович
Татарников Егор Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.2019
Пол
Мужской
Отец
Татарников Павел Игоревич
1986 г.р.
Мать
Татарникова (Крылина Амонова) Марджина Анатольевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2019
Отец:
Татарников Павел Игоревич
Мать:
Татарникова Марджина Анатольевна
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