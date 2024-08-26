Деваев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957
Рождение ребёнка
10.10.1981
Сын: Деваев Василий Вячеславович
Мать ребёнка: Деваева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1989
Сын: Деваев Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Деваева Наталья Васильевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2007