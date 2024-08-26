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Деваев Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957

Отец: Деваев Михаил Иванович

Мать: Деваева (Николаева) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
10.10.1981

Сын: Деваев Василий Вячеславович

Мать ребёнка: Деваева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1989

Сын: Деваев Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Деваева Наталья Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
2007

Жена: Деваева Наталья Васильевна

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