Заморина (Богданова) Римма Акимовна
Место рожденияС. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата рождения16.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1958
С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бракосочетание
17.02.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Свердловская область город Ивдель
Рождение ребёнка
17.06.1981
Дочь: Заморина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности