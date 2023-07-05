Заморина (Богданова) Римма Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заморина (Богданова) Римма Акимовна

Место рождения

С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата рождения

16.04.1958

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1958

Отец: Богданов Аким Акимович

Мать: Богданова Клавдия Тимофеевна

С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бракосочетание
17.02.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Свердловская область город Ивдель
Рождение ребёнка
17.06.1981

Дочь: Заморина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности