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Соловьев Юрий Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.948

Отец: Соловьев Вячеслав

Мать: Соловьева Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
13.06.1970

Сын: Соловьёв Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1972

Сын: Соловьёв Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1977

Дочь: Бизимова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Татьяна Александровна

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