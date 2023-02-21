Соловьев Юрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.948
Отец: Соловьев Вячеслав
Рождение ребёнка
13.06.1970
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
28.11.1972
Сын: Соловьёв Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
13.01.1977
Дочь: Бизимова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно