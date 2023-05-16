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Рожков Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Георгий Федорович

Мать: Рожкова Клавдия