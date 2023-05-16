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Рожков Александр Георгиевич
Рожков Александр Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рожков Георгий Федорович
1930 г.р.
Мать
Рожкова Клавдия
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рожков Георгий Федорович
Мать:
Рожкова Клавдия
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