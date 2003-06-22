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Филиппов Анатолий Павлович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.10.1936

Дата смерти

22.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936

Отец: Филиппов Павел Христофорович

Мать: Филиппова Прасковья Петровна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Филиппов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Филиппова Фаина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Фаина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Фаина Алексеевна

Смерть
22.06.2003
Похоронен в Варежском кладбище
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