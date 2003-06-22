Филиппов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения18.10.1936
Дата смерти22.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1936
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Филиппов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Филиппова Фаина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Фаина Алексеевна
Смерть
22.06.2003
Похоронен в Варежском кладбище