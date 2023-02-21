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Сучков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Тамбов

Дата рождения

07.10.1938

Дата смерти

03.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1938

Отец: не указан

Мать: Сучкова Екатерина Михайловна

Тамбов
Рождение ребёнка
20.09.1965

Сын: Сучков Александр Александрович

Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна

Рождение ребёнка
09.07.1970

Сын: Сучков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Лидия Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна

Смерть
03.10.1986
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
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