Сучков Александр Дмитриевич
Место рожденияТамбов
Дата рождения07.10.1938
Дата смерти03.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1938
Отец: не указан
Тамбов
Рождение ребёнка
20.09.1965
Сын: Сучков Александр Александрович
Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна
Рождение ребёнка
09.07.1970
Сын: Сучков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Сучкова Лидия Серафимовна
Смерть
03.10.1986
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область