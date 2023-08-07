Кузьмин Максим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Максимовна
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрипина Максимовна
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно