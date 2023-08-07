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Кузьмин Максим Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич

Мать: Кузьмина Афимья Андреенва

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Максимовна

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кузьмин Федор Максимович

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузьмин Иван Максимович

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кузьмин Яков Максимович

Мать ребёнка: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно