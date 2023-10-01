Надымов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надымов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1960

Дата смерти

14.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1983

Сын: Надымов Николай Иванович

Мать ребёнка: Полуянова-Надымова Анна Ивановна

Бракосочетание
15.04.1984

Жена: Полуянова-Надымова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1985

Сын: Надымов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Полуянова-Надымова Анна Ивановна

Смерть
14.12.1986

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