Надымов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1960
Дата смерти14.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1983
Мать ребёнка: Полуянова-Надымова Анна Ивановна
Бракосочетание
15.04.1984
Рождение ребёнка
09.02.1985
Сын: Надымов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Полуянова-Надымова Анна Ивановна
Смерть
14.12.1986