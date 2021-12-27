Саломатин Севастьян Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Севастьян Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2021

Отец: Саломатин Артём Львович

Мать: Михайлова Маргарита Андреевна

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