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(Бунакова) Матрена
(Бунакова) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бунаков Степан
1727 г.р.
Мать
Бунакова (Игошева) Евдокия
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Бунаков Степан
Мать:
Бунакова Евдокия
Смерть
Неизвестно
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