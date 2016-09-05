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Киселев Дмитрий Михайлович
Киселев Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Киселев Михаил Александрович
1985 г.р.
Мать
Киселева (Сметанина) Ирина Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.2016
Отец:
Киселев Михаил Александрович
Мать:
Киселева Ирина Александровна
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