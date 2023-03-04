Вшивцев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Михаил Михайлович

Вшивцев Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

03.04.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Вшивцев Михаил Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1753 ст.

Жена: Вшивцева Ксения Дмитревна

1753г. (свадьба) невестаВасилковской вотчины ?городского прихода дер. Увылов крест. Дмитрия Сотникова дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Мамаева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анисия Козмина

Место жительства
Неизвестно
Канавской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1800 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close