Вшивцев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти03.04.1800 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1733
Отец: Вшивцев Михаил Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1753 ст.
1753г. (свадьба) невестаВасилковской вотчины ?городского прихода дер. Увылов крест. Дмитрия Сотникова дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вшивцев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Мамаева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Анисия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анисия Козмина
Место жительства
Неизвестно
Канавской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1800 ст.