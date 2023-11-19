Чалый Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалый Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1954

Отец: Чалый Михаил Кондратьевич

Мать: Чалая Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1976

Сын: Чалый Михаил Иванович

Мать ребёнка: Федорова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1980

Дочь: Чалая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.2002

Сын: Чалый Роман Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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