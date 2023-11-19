Чалый Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1976
Мать ребёнка: Федорова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1980
Дочь: Чалая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.2002
Сын: Чалый Роман Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности