Тарабукина (Карцова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабукина (Карцова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

19.?.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1899

Муж: Тарабукин Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №255, стр. 28 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Воскресенская в Екатерининском богаделенном доме (ч. I-III)
Смерть
19.?.1912
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА ф. 2122-2-6 слайд 429