Тарабукина (Карцова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти19.?.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1899
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №255, стр. 28 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Воскресенская в Екатерининском богаделенном доме (ч. I-III)
Смерть
19.?.1912
ЦГА ф. 2122-2-6 слайд 429