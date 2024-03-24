Бондаренко (Клышпач) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1978
Отец: Клышпач Павел Михайлович
Мать: Клышпач Надежда Адамовна
Бракосочетание
26.06.1999
Рождение ребёнка
31.12.1999
Сын: Бондаренко Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Бондаренко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.2004
Дочь: Бондаренко Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Бондаренко Михаил Васильевич