Бондаренко (Клышпач) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Клышпач) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1978

Отец: Клышпач Павел Михайлович

Мать: Клышпач Надежда Адамовна

Бракосочетание
26.06.1999

Муж: Бондаренко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1999

Сын: Бондаренко Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бондаренко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.2004

Дочь: Бондаренко Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Бондаренко Михаил Васильевич

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