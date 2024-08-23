Берекчиян (Алмасян) Айкануш Гайковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерекчиян (Алмасян) Айкануш Гайковна

Берекчиян (Алмасян) Айкануш Гайковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берекчиян Ованес Леонович

Рождение ребёнка
03.06.1983

Дочь: Цвиринько Кагецик Ованесовна

Отец ребёнка: Берекчиян Ованес Леонович

Рождение ребёнка
02.03.1988

Сын: Берекчиян Татевос Ованесович

Отец ребёнка: Берекчиян Ованес Леонович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.