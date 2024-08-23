Берекчиян (Алмасян) Айкануш Гайковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1983
Дочь: Цвиринько Кагецик Ованесовна
Отец ребёнка: Берекчиян Ованес Леонович
Рождение ребёнка
02.03.1988
Сын: Берекчиян Татевос Ованесович
Отец ребёнка: Берекчиян Ованес Леонович