Мусихина Матрена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина Матрена Леонтьева

Мусихина Матрена Леонтьева

avatar

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Мусихин Матвей Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Мусихин Иван Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Иван Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close