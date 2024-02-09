Абраменко (Ивченко) Агафья Адреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбраменко (Ивченко) Агафья Адреевна

Абраменко (Ивченко) Агафья Адреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивченко Андрей Михайлович

Мать: Ивченко Христина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменко Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменко Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменко Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.