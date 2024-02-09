Абраменко (Ивченко) Агафья Адреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивченко Андрей Михайлович
Мать: Ивченко Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменко Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменко Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменко Иван Арсеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно