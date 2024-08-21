Афанасьева Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Анастасия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амиян Надежда

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич

Рождение ребёнка
10.11.1923

Дочь: Ситникова (Афанасьева) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич

Смерть
05.05.1965
Причина смерти: рак печени
Похороны
Неизвестно

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