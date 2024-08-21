Афанасьева Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти05.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амиян Надежда
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич
Рождение ребёнка
10.11.1923
Дочь: Ситникова (Афанасьева) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Аксеньтьевич
Смерть
05.05.1965
Причина смерти: рак печени
Похороны
Неизвестно