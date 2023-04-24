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Бакулин Яким Иванов

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Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Васильев

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Бакулин Данило (Данилко) Якимов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Бакулин Тимофей (Тимошка) Якимов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1664 и 1670

Сын: Бакулин Прокопий Якимов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Бакулин Семен Якимов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Бакулин Иван Якимов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
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