Бакулин Яким Иванов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Бакулин Данило (Данилко) Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Бакулин Тимофей (Тимошка) Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1664 и 1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Бакулин Семен Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Бакулин Иван Якимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678