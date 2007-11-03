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Попова Елизавета Сергеевна
Попова Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.2007
Пол
Женский
Отец
Попов Сергей Борисович
1961 г.р.
Мать
Коробицына Лариса Геннадьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2007
Отец:
Попов Сергей Борисович
Мать:
Коробицына Лариса Геннадьевна
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