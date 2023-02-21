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Малетин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

28.10.1974

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Малетин Николай Михайлович

Мать: Малетина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малетина Миронова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малетина Миронова Татьяна

Третья жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Смерть
28.10.1974
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