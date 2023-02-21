Малетин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1939
Дата смерти28.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Рождение ребёнка
02.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малетина Миронова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Третья жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
28.10.1974