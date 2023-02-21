Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиМежду 1765 и 1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Архип Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
Смерть
Между 1765 и 1770 ст.