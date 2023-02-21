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Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Между 1765 и 1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Архип Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1765 и 1770 ст.
Сахарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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