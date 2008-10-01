Шабалина Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Зоя Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1950 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Шабалин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Иван Григорьевич

Смерть
01.10.2008