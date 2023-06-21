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Медведев Николай Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Андрей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Якорева Валентина

Мать ребёнка: Медведева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Грибанова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Мария Алексеевна

Смерть
1935