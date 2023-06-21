Медведев Николай Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Андрей
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Якорева Валентина
Мать ребёнка: Медведева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Грибанова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935