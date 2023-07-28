Ульяния? Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти02.05.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1882
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
14.08.1885
Дочь: Чупеткина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1893
Причина смерти: разлитие жолчи
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище