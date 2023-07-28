Ульяния? Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния? Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

02.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1882

Сын: Поляничев Иван Петрович

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Рождение ребёнка
14.08.1885

Дочь: Чупеткина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничев Петр Никитич

Смерть
02.05.1893
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: разлитие жолчи
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище