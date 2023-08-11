Шишкин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Владимир Анатольевич

Мать: Николаева Шишкина Нина Николаевна