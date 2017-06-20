Мохов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМохов Валерий Владимирович

Мохов Валерий Владимирович

avatar

Место рождения

кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки

Дата рождения

27.08.1977

Дата смерти

20.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1977

Отец: Мохов Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Бракосочетание
30.04.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.2000

Сын: Мохов Рудольф

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
20.06.2017
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close