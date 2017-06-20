Мохов Валерий Владимирович
Место рождениякирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Дата рождения27.08.1977
Дата смерти20.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1977
Отец: Мохов Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Бракосочетание
30.04.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.2000
Сын: Мохов Рудольф
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.06.2017