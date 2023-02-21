Илькина (Мурзаева) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькина (Мурзаева) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Кистенева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Илькин Николай Яковлевич

Смерть
25.11.1991
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Жила с бабушкой. Болела лежала 2 недели, и умерла.
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