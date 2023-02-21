Илькина (Мурзаева) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Кистенева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Илькин Николай Яковлевич
Смерть
25.11.1991
Нефтегорск, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Жила с бабушкой. Болела лежала 2 недели, и умерла.