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(Kopra) Ella Topiaantr.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kopra Topias Yrjönpoika

Мать: Kopra Alma Matintytär

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