Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фроликов / Тимонин Илья Иванов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фроликов / Тимонин Архип Иванов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фроликов / Тимонин Семен Иванов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Иванов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно