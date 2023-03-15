Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фроликов / Тимонин Илья Иванов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фроликов / Тимонин Архип Иванов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фроликов / Тимонин Семен Иванов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Иванов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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