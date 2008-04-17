Танич (Танхилевич) Михаил Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танич (Танхилевич) Михаил Исаевич

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

17.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1923 по 1941
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1945 по 1947
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1947 по 1953
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Место жительства
С 1953 по 2008
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.04.2008
Москва, город федерального значения Москва
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