Танич (Танхилевич) Михаил Исаевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти17.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923 по 1941
Место жительства
С 1945 по 1947
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1947 по 1953
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Место жительства
С 1953 по 2008
Смерть
17.04.2008