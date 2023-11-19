Ганюшкин Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955
Отец: Ганюшкин Федор
Бракосочетание
10.12.1978
Рождение ребёнка
18.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна
Рождение ребёнка
15.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна