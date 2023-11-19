Ганюшкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанюшкин Василий

Ганюшкин Василий

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955

Отец: Ганюшкин Федор

Мать: Ганюшкина (Бурукова) Александра

Бракосочетание
10.12.1978

Жена: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

Рождение ребёнка
18.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

Рождение ребёнка
15.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.