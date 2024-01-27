Суховеев-Суховей Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховеев-Суховей Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1944 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Суховеев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Суховей Виктор Федорович

Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна

Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Привольное Целинский район Ростовская область
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