Суховеев-Суховей Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Суховеев Андрей
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Суховей Екатерина Алексеевна
Ростовская обл.Целинский р-н с.Привольное
Рождение ребёнка
Около 1947
Рождение ребёнка
Около 1950
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Привольное Целинский район Ростовская область