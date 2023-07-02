Межов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1959

Сын: Межов Николай Александрович

Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна

Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Лягоскина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Межов Александр Александрович

Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна

Смерть
Неизвестно