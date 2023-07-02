Межов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1959
Сын: Межов Николай Александрович
Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Лягоскина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Межов Александр Александрович
Мать ребёнка: Межова Клавдия Яковлевна
Смерть
Неизвестно