Хохлачев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлачев Василий

Хохлачев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлачев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Хохлачева Феона Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнилицкая Полина Васильевна

Мать ребёнка: Хохлачева Феона Аникеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлачева Феона Аникеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.