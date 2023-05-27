Галимова Марзия Ахметшовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Хикматуллина Магния Зуферовна
Отец ребёнка: Галимов Зуфер Хайруллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Маулия Зуферовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно