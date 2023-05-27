Галимова Марзия Ахметшовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Марзия Ахметшовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Хикматуллина Магния Зуферовна

Отец ребёнка: Галимов Зуфер Хайруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Жагфар Зуферович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Маулия Зуферовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно