Задоркина Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Задоркин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Задоркин Василий Николаевич
Масловка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
восприемники: Ширяев Василий Федорович, крестьянин с. Максловка Курышева Ирина Григорьевна, крестьянская девица с. Масловка основание: ф.-182, оп 5, д.330, л.424, об -425
Смерть
Неизвестно