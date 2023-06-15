Задоркина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задоркина Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Задоркин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Задоркин Василий Николаевич

Масловка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
восприемники: Ширяев Василий Федорович, крестьянин с. Максловка Курышева Ирина Григорьевна, крестьянская девица с. Масловка основание: ф.-182, оп 5, д.330, л.424, об -425
Смерть
Неизвестно