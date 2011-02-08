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Кравец Егор Дмитриевич
Кравец Егор Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Кравец Дмитрий Анатольевич
1984 г.р.
Мать
Кравец-Фурсова Наталья Витальевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2011
Отец:
Кравец Дмитрий Анатольевич
Мать:
Кравец-Фурсова Наталья Витальевна
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