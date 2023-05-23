(Чернец) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернец) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Чернец Иван

Мать: Чернец Ирина

Смерть
Неизвестно