Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Чернец) Ольга
(Чернец) Ольга
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чернец Иван
1889 г.р.
Мать
Чернец (Харюта) Ирина
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чернец Иван
Мать:
Чернец Ирина
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь