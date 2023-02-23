Бархатов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1899
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899
Отец: Бархатов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1942
Мать ребёнка: Бархатова Клавдия Васильевна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1943
Агибалово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
В январе 1942 призван в Армию и воевал в составе 376 СП. В марте 1943 умер от ран. Похоронен в деревне Огибалово Смоленской области. Позднее могила перенесена а братскую могилу города Холм-Жирковский