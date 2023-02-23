Бархатов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бархатов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1899

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899

Отец: Бархатов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1942

Сын: Бархатов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бархатова Клавдия Васильевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бархатова Клавдия Васильевна

Смерть
28.03.1943
Агибалово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
В январе 1942 призван в Армию и воевал в составе 376 СП. В марте 1943 умер от ран. Похоронен в деревне Огибалово Смоленской области. Позднее могила перенесена а братскую могилу города Холм-Жирковский
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