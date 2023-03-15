Орлова (Евланова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Евланова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 12.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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