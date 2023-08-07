Семен Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиМежду 1775 и 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Селиверст Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Александр Семенович
Мать ребёнка: Матрена Родионова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Матрена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Родионова
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1775 и 1780