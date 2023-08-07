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Семен Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Между 1775 и 1780

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Селиверст Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Александр Семенович

Мать ребёнка: Матрена Родионова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Матрена Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Родионова

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1775 и 1780