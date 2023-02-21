Гусев Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1978
Отец: не указан
Мать: Гусева Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
28.09.2005
Дочь: Гусева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.2013
Сын: Гусев Владислав Андреевич
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Наталья