Гусев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1978

Отец: не указан

Мать: Гусева Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
28.09.2005

Дочь: Гусева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.2013

Сын: Гусев Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья

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