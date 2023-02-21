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(Krakul) Федосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Krakul Петр Миккелев

Мать: Елена (Anna Helena Simons Tr)

Бракосочетание
13.01.1852

Муж: Krantzi Thomas Sohn

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1855

Сын: Krantzi Peter Sohn

Отец ребёнка: Krantzi Thomas Sohn

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно
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