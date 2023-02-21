(Krakul) Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
13.01.1852
Муж: Krantzi Thomas Sohn
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1855
Сын: Krantzi Peter Sohn
Отец ребёнка: Krantzi Thomas Sohn
Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно