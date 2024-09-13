Колтачихина (--) Параскева Ильвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихина (--) Параскева Ильвиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтачихин Степан Савельевич

Рождение ребёнка
26.10.1903

Сын: Колтачихин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Колтачихин Степан Савельевич

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Смерть
Неизвестно

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