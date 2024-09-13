Колтачихина (--) Параскева Ильвиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1903
Сын: Колтачихин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Колтачихин Степан Савельевич
Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
чингис
Смерть
Неизвестно