Фокин Трифон Максимович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Фокин Максим Фокич
Мать: Фокина Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Фокина) Евдокея Трифоновна
Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Фокин Афанасий Трифонович
Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна
Смерть
1775