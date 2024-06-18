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Фокин Трифон Максимович

Место рождения

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Фокин Максим Фокич

Мать: Фокина Марфа Филипповна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Фокина) Евдокея Трифоновна

Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фокин Афанасий Трифонович

Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фокин Матвей Трифонович

Мать ребёнка: Фокина Акулина Павловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1775

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